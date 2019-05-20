Зане может перейти в «Баварию»
«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Лерою Зане. Об этом сообщает Kicker.
По данным источника, немецкий клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Трансферу может поспособствовать тот факт, что руководство «Баварии» находится в хороших отношениях с главным тренером английского клуба Хосепом Гвардиолой, который ранее возглавлял мюнхенцев. Что касается самого Зане, то он хочет либо остаться в «Манчестер Сити», либо перейти в «Баварию».
Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 50,5 млн. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче чемпионата Англии, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
СМИ: агенты Зане предложили игрока «Реалу»
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