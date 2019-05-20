В Грузии арестованы 11 футболистов, которые подозреваются в договорных матчах

Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало 8 действующих и 3 бывших футболистов по подозрению в проведении договорных матчей.
Задержанные бывшие футболисты: Вахтанг Дж., Лаша Ч. и Ника Д., футболист ФК «Чиатура» Ираклий Х, а также футболисты ФК «Гурия Ланчхути» — Роберт И. и Ираклий Б, футболисты ФК «Вит Джорджия» — Джони Ш., Георгий Г., Николоз М., Паата Гх. и Нодар К, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование установило, что члены организованной преступной группы связывались с футболистами и в обмен на определённую сумму денег могли проиграть команде соперника с заранее согласованным счётом. В итоге футболисты получили сумму в размере 93,5 тыс. лари (более $ 34 тыс.). Подозреваемым грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
- 20 мая 2019
-
15:17
-
15:07
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:31
-
14:22
-
14:08
-
14:04Комличенко может перейти в ПАОК Эксклюзив
-
13:57
-
13:50
-
13:26
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:39
-
11:34
-
11:31
-
11:27
-
11:23
-
11:18
-
11:11
-
10:43
-
10:38
-
10:27
-
10:18