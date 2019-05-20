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У одного из футболистов ФНЛ обнаружен допинг

У одного из футболистов ФНЛ обнаружен допинг
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Российский футбольный союз получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба Футбольной национальной лиги.

Согласно данным РАА РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с Футбольной национальной лигой проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.

«Российский футбольный союз подчёркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жёсткие меры», — говорится на официальном сайте организации.

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