У одного из футболистов ФНЛ обнаружен допинг

Российский футбольный союз получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба Футбольной национальной лиги.



Согласно данным РАА РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с Футбольной национальной лигой проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.



«Российский футбольный союз подчёркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жёсткие меры», — говорится на официальном сайте организации.