«Наполи» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Кулибали за € 110 млн
«Наполи» отказался продавать в «Манчестер Юнайтед» сенегальского защитника Калиду Кулибали. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Кулибали за € 110 млн. Де Лаурентис не продаёт его. Пункт о фиксированной сумме отступных (€ 150 млн) будет действовать только с 2020 года», — написал Скира.
27-летний Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 35 матчах итальянского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с итальянским клубом действителен до лета 2023 года.
В этом сезоне Кулибали был признан лучшим защитником Серии А.
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