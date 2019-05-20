Адвокат Мамаева: обмениваемся возражениями с прокуратурой

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал информацию, что прокуратура обжаловала приговор его клиенту, а также нападающему «Зенита» Александру Кокорину.



«Мы подали апелляцию по обжалованию приговора. Прокуратура в свою очередь обратилась со своими апелляционными жалобами, друг с другом обмениваемся возражениями. Затем суд направит само дело в Московский городской суд, и там уже назначат даты апелляционного разбирательства.



Останутся ли ребята на это время в СИЗО? К сожалению, закон у нас не запрещает отдельного апелляционного обжалования меры пресечения, но Московский городской суд считает, что такого права не имеется, поэтому подавать жалобу на меру пресечения сейчас подавать бессмысленно. Всё это время они будут находиться под стражей до апелляционного разбирательства, жалоб и представления по существу.



Если апелляция будет удовлетворена, их незамедлительно освободят из-под стражи», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву