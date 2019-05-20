Трансфер Кайо обошёлся «Краснодару» в € 3 млн
Стали известны финансовые условия перехода бразильского полузащитника «Санта-Клары» Кайо в «Краснодар». Об этом сообщает Record.
По данным источника, российский клуб заплатил за футболиста € 3 млн. Хавбек подписал с «быками» контракт до лета 2024 года.
23-летний Кайо перешёл в «Санта-Клару» летом 2018 года из «Ферровиарии» на правах свободного агента. Всего за португальский клуб он провёл 42 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 300 тыс.
Напомним, что «Краснодар» гарантировал себе попадание в первую тройку чемпионата России. В следующем сезоне краснодарский клуб примет участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.
«Краснодар»: Перейра и Каборе покидают наш клуб
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