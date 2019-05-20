Стало известно имя игрока ФНЛ, у которого был обнаружен допинг
Футболистом, который попался на допинге, оказался полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов, сообщает «Матч ТВ». Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново».
Также стало известно, что футболист не полетел на матч 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Сибири» (0:1), который состоялся 19 мая.
Ранее РУСАДА проинформировало Российский футбольный союз о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ. РФС сообщил, что совместно с Футбольной национальной лигой проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.
У одного из футболистов ФНЛ обнаружен допинг
- 20 мая 2019
-
16:46
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:55
-
15:52
-
15:41
-
15:28
-
15:17
-
15:07
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:31
-
14:22
-
14:08
-
14:04Комличенко может перейти в ПАОК Эксклюзив
-
13:57
-
13:50
-
13:26
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:09
-
12:08
-
12:00
-
11:54
-
11:39
-
11:34
Партнерский контент