Стало известно имя игрока ФНЛ, у которого был обнаружен допинг

Футболистом, который попался на допинге, оказался полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов, сообщает «Матч ТВ». Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново».



Также стало известно, что футболист не полетел на матч 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Сибири» (0:1), который состоялся 19 мая.



Ранее РУСАДА проинформировало Российский футбольный союз о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ. РФС сообщил, что совместно с Футбольной национальной лигой проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА.

