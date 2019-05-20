Г. Иванов: в Европе признали, что VAR – это дерьмо! Все плюются от него!

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о решении КДК РФС не отменять красную карточку румынскому нападающему Эрику Бикфалви, который из-за этого пропустит финал Кубка России.



«Ну что тут сказать? Слов нет. Такой беспредел! Не отменили красную Бикфалви. Я не понимаю вообще, что происходит в нашем футболе и в нашем судействе. Но наказывать нужно не судей, а главу департамента Александра Егорова. Его надо срочно убирать! Такого беспредела в конце чемпионата я не помню… На вчерашний матч с «Локомотивом» пришло 20 тыс. зрителей. Народ не обманешь! А Москалёв такое исполнил – придумал пенальти, удалил нашего парня. А потом Егоров говорит одно, а делает другое. Зачем-то до этого Еськова поставил на нашу игру с «Оренбургом». Я же просил: не назначай! Договаривались с ним. Хватит! Может, Еськов и хочет хорошо нас судить, но у него психологически не получается. А мы всё на VAR ссылаемся.



Конечно, я был готов, что красную Бикфалви не отменят. А как иначе? Восемь инспекторов сидят там в одной упряжке и принимают такое решение. Великие, блин! Поддержали… Типа VAR всё видит. Да в Европе все плюются от него! Там признали, что VAR – это дерьмо! Многие хотят от него отказаться!



Эрик не хотел травмировать Бакаева. Какое на фиг удаление? Вы чего?! Зачем он поставил пенальти в ворота «Арсенала»? Я тоже против таких пенальти! А Бикфалви ничего не хотел. Он просто шёл в борьбу. Ему надо было в воздухе, что ли, ногу убрать?! Вы с ума сошли?! У нас в футболе самые умные люди – это судьи», – приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

Президент «Урала»: на месте А. Егорова я бы давно подал в отставку, он виноват