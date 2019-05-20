Как стало известно «Чемпионату», бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург».



Данный вариант развития событий возможен, если нынешний наставник оренбургского клуба Владимир Федотов будет назначен на пост главного тренера казанского «Рубина». Напомним, наставник «Рубина» Курбан Бердыев объявит о своём будущем после матча 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Федотов в свою очередь до сих пор не продлил контракт с «Оренбургом», который истекает в этом сезоне, хотя ведёт диалог с клубом на этот счёт.



Напомним, Игнашевич в интервью «Чемпионату» заявил, что в скором времени покинет пост тренера молодёжного состава московского ЦСКА. В нынешнем сезоне молодёжная команда ЦСКА досрочно завоевала титул чемпиона России, ставший первым для «армейцев».

Федотов может заменить Бердыева в «Рубине»