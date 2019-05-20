Черчесов рассказал, когда объявит окончательный список сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, когда планирует обнародовать полный список национальной команды на предстоящие матчи отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино и Кипром.



«Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая. Днём раньше в Самаре пройдёт финальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом», в этих командах есть кандидаты в сборную. Поэтому пусть спокойно готовятся к игре. К тому же время нам позволяет сделать это 23-го, ведь сам сбор начнётся 30 мая», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Матч сборных России и Сан-Марино состоится 8 июня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. С Кипром российская команда встретится в Нижнем Новгороде на одноимённой арене 11 июня, начало – в 21:45 мск.

«Настораживает, что сборники из «Зенита» могут надолго остаться без практики» Главный тренер сборной России – о последних новостях, связанных с кандидатами в национальную команду.