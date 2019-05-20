«Рубин» — «Анжи»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и махачкалинского «Анжи» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 мая, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.



Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари Гезелгайех, Сагитов.



«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Белла Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.



Запасные: Богатырёв, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Понсе Нуньес.