«Рубин» — «Анжи»: стали известны стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и махачкалинского «Анжи» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 мая, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз.
Запасные: Тушев, Абдуллин, Акбашев, Пантелеев, Шекари Гезелгайех, Сагитов.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Белла Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.
Запасные: Богатырёв, Эльмурзаев, Саидов, Кацаев, Гайдаров, Керимов, Понсе Нуньес.
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