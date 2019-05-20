Матч сборной России с «Чертаново» пройдёт без зрителей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился подробностями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с «Чертаново», запланированном на 3 июня.



«В каком формате планируем провести матч с «Чертаново»? Если вы говорите о зрителях, то их там не будет. При всём уважении, на базе в Новогорске разместить всех желающих болельщиков невозможно. К тому же это будет своего рода тренировка в формате игры, мы даже майки с номерами не планируем использовать. Что касается присутствия журналистов, то решим этот вопрос позднее», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



30 мая сборная России начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы—2020 с командами Сан-Марино и Кипра, которые состоятся 8 и 11 июня соответственно.

«Настораживает, что сборники из «Зенита» могут надолго остаться без практики» Главный тренер сборной России – о последних новостях, связанных с кандидатами в национальную команду.