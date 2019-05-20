Матч сборной России с «Чертаново» пройдёт без зрителей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился подробностями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с «Чертаново», запланированном на 3 июня.
«В каком формате планируем провести матч с «Чертаново»? Если вы говорите о зрителях, то их там не будет. При всём уважении, на базе в Новогорске разместить всех желающих болельщиков невозможно. К тому же это будет своего рода тренировка в формате игры, мы даже майки с номерами не планируем использовать. Что касается присутствия журналистов, то решим этот вопрос позднее», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
30 мая сборная России начнёт подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы—2020 с командами Сан-Марино и Кипра, которые состоятся 8 и 11 июня соответственно.
- 20 мая 2019
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:23
-
17:22Игнашевич может возглавить «Оренбург» Эксклюзив
-
17:14
-
16:46
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:55
-
15:52
-
15:41
-
15:28
-
15:17
-
15:07
-
15:05
-
14:54
-
14:49
-
14:31
-
14:22
-
14:08
-
14:04Комличенко может перейти в ПАОК Эксклюзив
-
13:57
-
13:50
-
13:26
-
13:24
-
13:11
-
13:02