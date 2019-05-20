На стадионе «РЖД Арена» будет показан финал Кубка России

Московский «Локомотив» на официальном сайте анонсировал показ финала Кубка России на стадионе «РЖД Арена».



Перед южной трибуной домашнего стадиона «железнодорожников» будет установлен большой экран. Комментировать матч будет Роман Нагучев. Помимо трансляции для гостей будет организована развлекательная программа, в которую войдёт выставка кубков России, завоёванных «Локомотивом», телемост из Самары, еда, напитки и другие традиционные развлечения. Желающим попасть на мероприятие будет необходимо зарегистрироваться на сайте московского клуба для получения бесплатных билетов.



Финал Кубка России «Локомотив» — «Урал» состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.