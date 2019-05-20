«Зенит» отправил золотую медаль Паредесу в Париж

Бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, в настоящий момент выступающий за «Пари Сен-Жермен», получит золотую медаль за победу в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, сообщает петербургский клуб в «Твиттере».
«Посылка в Париж — семь дней. Титул чемпиона России — навсегда», — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Паредес выступал за «Зенит» с лета 2017 года и помог команде в первой половине нынешнего сезона, после чего в зимнее трансферное окно перебрался в «ПСЖ», с которым стал чемпионом Франции. За свою карьеру 24-летний футболист также успел поиграть за такие клубы, как «Бока Хуниорс», «Кьево», «Рома» и «Эмполи». С 2017 года хавбек вызывается в сборную Аргентины.
«Зенит» за тур до конца сезона опережает ближайшего преследователя в чемпионате России в лице «Локомотива» на восемь очков.
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