Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Брайтон» назвал имя нового главного тренера клуба

«Брайтон» назвал имя нового главного тренера клуба
Футбол / Англия 0

«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера клуба. Контракт клуба с 43-летним специалистом заключён на четыре года.

«Меня подкупила долгосрочная перспектива и страсть, с которой клуб стремится вперёд. Идеи и планы, которые руководство „Брайтона“ имеет в отношении будущего команды, заинтриговали меня. Я очень рад стать частью этого путешествия. Мы будем стремиться укрепить позиции команды в английской Премьер-лиге», — отметил Поттер.

В прошлом сезоне Поттер возглавлял «Суонси Сити», с которым занял 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Брайтон энд Хоув Альбион» сохранил место в английской Премьер-лиге, заняв 17-е место по итогам сезона.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент