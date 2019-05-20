«Брайтон» назвал имя нового главного тренера клуба

«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о назначении Грэма Поттера на пост главного тренера клуба. Контракт клуба с 43-летним специалистом заключён на четыре года.



«Меня подкупила долгосрочная перспектива и страсть, с которой клуб стремится вперёд. Идеи и планы, которые руководство „Брайтона“ имеет в отношении будущего команды, заинтриговали меня. Я очень рад стать частью этого путешествия. Мы будем стремиться укрепить позиции команды в английской Премьер-лиге», — отметил Поттер.



В прошлом сезоне Поттер возглавлял «Суонси Сити», с которым занял 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Брайтон энд Хоув Альбион» сохранил место в английской Премьер-лиге, заняв 17-е место по итогам сезона.