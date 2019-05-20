Джан — Аллегри: для меня было честью играть за вас

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился впечатлениями от завоевания титула чемпиона Италии, а также поблагодарил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании сезона.
«Я не могу выразить словами, что значит выиграть Серию А в своём первом сезоне с этим удивительным клубом. Этот триумф принадлежит моим товарищам по команде, болельщикам и сотрудникам клуба. Хочу поздравить Андреа Барцальи с удивительной карьерой. Желаю тебе всего наилучшего, друг.
Также я бы хотел воспользоваться моментом, чтобы упомянуть тренера Аллегри. Это невероятный человек, который был одним из ключевых элементов успеха клуба на протяжении многих лет, а также моего личного развития в последние 12 месяцев. Для меня было честью играть за вас», — написал Джан на странице в «Твиттере».
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