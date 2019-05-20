Мбаппе: Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».
«Фаворит — Месси. Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он остаётся номером один во всём. Я убеждён, что „Золотой мяч“ достанется Месси. Он показал в этом году, что он лучший игрок. И хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него. Месси будет играть на высочайшем уровне и до декабря», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.
Напомним, ранее Мбаппе получил награду как лучший игрок сезона во французской Лиге 1. Кроме того, он третий раз кряду был признан лучшим молодым игроком. В борьбе за «Золотую бутсу» Мбаппе занимает второе место, забив 32 гола в чемпионате Франции.
Мбаппе – лучший игрок сезона в Лиге 1
- 20 мая 2019
-
21:14
-
20:51
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:56
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:23
-
17:22Игнашевич может возглавить «Оренбург» Эксклюзив
-
17:14
-
16:46
-
16:43
-
16:27
-
16:15
-
16:07
-
15:55
-
15:52
-
15:41
-
15:28
-
15:17
-
15:07
Партнерский контент