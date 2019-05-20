«ПСЖ»: наша общая история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне

«ПСЖ» выступил с заявлением относительно будущего нападающего команды Килиана Мбаппе.



«Прочные связи объединили „ПСЖ“ и Мбаппе на два года, и наша общая история продолжится в следующем сезоне. У „ПСЖ“ и Мбаппе есть общие амбиции. Мы вместе хотим попасть в историю европейского футбола», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» французского клуба.



Ранее Мбаппе на вручении ему награды как лучшему молодому игроку сезона во французской Лиге 1 намекнул на возможный уход из «Пари Сен-Жермен».

Мбаппе выступает в составе «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах за парижан во французской Лиге 1, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач. Кроме того, Мбаппе является чемпионом мира в составе сборной Франции.