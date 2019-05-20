«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад

«Манчестер Сити» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии с торжественного парада, который состоялся сегодня, 20 мая.



В ходе мероприятия команда проехалась по городу на автобусе и представила болельщикам три трофея, завоёванные в завершившемся сезоне, – Кубок Англии, Кубок лиги и трофей победителей английской Премьер-лиги.



Напомним, в борьбе за титул чемпиона Англии «Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль», набрав на одно очко больше, чем мерсисайдцы. В финале Кубка лиги «горожане» оказались сильнее «Челси», одержав победу в серии пенальти. В решающем матче Кубка Англии, который состоялся 18 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Уотфорд» со счётом 6:0. При этом «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории страны, сумевшим завоевать все три внутренних трофея.

