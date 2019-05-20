«Манчестер Сити» провёл чемпионский парад

«Манчестер Сити» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографии с торжественного парада, который состоялся сегодня, 20 мая.
В ходе мероприятия команда проехалась по городу на автобусе и представила болельщикам три трофея, завоёванные в завершившемся сезоне, – Кубок Англии, Кубок лиги и трофей победителей английской Премьер-лиги.
Напомним, в борьбе за титул чемпиона Англии «Манчестер Сити» одолел «Ливерпуль», набрав на одно очко больше, чем мерсисайдцы. В финале Кубка лиги «горожане» оказались сильнее «Челси», одержав победу в серии пенальти. В решающем матче Кубка Англии, который состоялся 18 мая, подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Уотфорд» со счётом 6:0. При этом «Манчестер Сити» стал первым клубом в истории страны, сумевшим завоевать все три внутренних трофея.
- 20 мая 2019
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:14
-
20:51
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:56
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:23
-
17:22Игнашевич может возглавить «Оренбург» Эксклюзив
-
17:14
-
16:46
-
16:43
-
16:27