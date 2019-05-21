Агент Бэйла — о словах Зидана: это его мнение

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал слова главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана о его клиенте.



Напомним, ранее главный тренер «Реала» заявил, что не знает, что произойдёт в будущем с Бэйлом. Также он отметил, что самостоятельно примет решение о том, продолжит ли Бэйл карьеру в мадридском клубе.



«Хорошо, это его мнение. Зидан имеет полный контроль над трансферам в „Реале“», — приводит слова Барнетта ESPN.



Бэйл перешёл в мадридский «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года. Его трансфер обошёлся «сливочным» в € 101 млн. Всего в составе мадридского клуба валлиец сыграл 231 матч и забил 102 мяча.

»Реал" набрал 68 очков в 38 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Примеры.

Зидан — о Бэйле: не знаю, что произойдёт, но я должен принимать решения