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«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн

«Интер» нацелился на Боатенга, «Бавария» оценивает игрока в € 20 млн
Футбол / Италия 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может продолжить карьеру в итальянской Серии А, утверждает Football Italia со ссылкой на Bild.

По словам источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер», всерьёз нацелившийся на его приобретение в летнее трансферное окно. «Бавария» оценивает своего игрока в € 20 млн, однако готова обсудить цену с нерадзурри.

Боатенг является воспитанником «Герты», откуда в 2007 году перешёл в «Гамбург». После трёх лет в клубе из одноимённого города защитник перебрался в «Манчестер Сити», а спустя всего год оказался в «Баварии». С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых семь титулов чемпиона Германии, три Кубка страны и одна Лига чемпионов.

В нынешнем сезоне Боатенг провёл 20 матчей в Бундеслиге, в которых отметился 2 голами и получил 1 жёлтую карточку.

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