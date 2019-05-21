СМИ: Мбаппе намерен играть в центре нападения и иметь больше влияния в «ПСЖ»

Определились причины, по которым нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул на возможный уход из клуба на церемонии вручения приза лучшему игроку чемпионата Франции, сообщает ESPN. По информации издания, форвард намерен занять место в центре нападения. Он не желает уходить из «ПСЖ», потому решил действовать подобным образом.

Также он хочет, чтобы считались с его мнением при принятии решений в клубе, в особенности в трансферной политике. Француз считает себя лучшим игроком в команде и во всей лиге и желает должного к себе отношения.

В данный момент 20-летний Мбаппе занимает второе место в общем зачёте «Золотой бутсы», забив 32 гола в чемпионате Франции. Отставание Мбаппе от лидирующего Месси составляет четыре гола.