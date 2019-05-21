Сутормин: Дзюба – лучший игрок чемпионата

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин подвёл предварительные итоги сезона для своего клуба, который после 29 туров чемпионата России занимает восьмое место в турнирной таблице с 40 очками.

«Не смогли достойно побиться за еврокубки. Но хорошо провели сезон, без сильных спадов. Крепкую четвёрку можно поставить. Надеюсь, в следующем сезоне выступим лучше. Для команды переломная игра была с «Локомотивом», когда поверили в свои силы, cплотились и поняли, что можем обыгрывать все команды.



Кто лучший игрок чемпионата? Тяжело ответить. Пусть будет Дзюба. Много пользы приносит «Зениту». Он провёл неплохой сезон», — цитирует Сутормина Rusfootball

Дзюба впервые стал чемпионом России. В 26 матчах на его счету 8 голов и 10 результативных передач.