Анчелотти – о «Ювентусе»: я счастлив в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Ювентус».

«Я счастлив в «Наполи». У меня есть ещё два года по контракту, которые я бы хотел отработать до конца», — цитирует итальянского специалиста Goal.

Ранее появилась информация, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил желание, чтобы новым главным тренером команды после ухода Массимилиано Аллегри стал Анчелотти. Он уже тренировал «Ювентус» в период с 1999 по 2001 год. С Роналду он работал в «Реале» с 2013 по 2015 год.

Анчелотти был назначен на пост главного тренера «Наполи» в мае 2018 года. Ранее итальянский специалист работал в таких командах, как «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», а также был наставником сборной Италии.