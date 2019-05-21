Жиру – о финале ЛЕ с «Арсеналом»: теперь во мне течёт синяя кровь
Нападающий «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Арсеналом», за который форвард выступал ранее.
«Мне нравится играть против бывших команд, но чувства нужно будет оставить в стороне. Я наслаждался пребыванием в этой команде, это большая часть карьеры. Мой первый английский клуб, который навсегда будет особенным для меня, но теперь чувствую, что во мне течёт синяя кровь. Как и в сборной, синий цвет мне подходит. Хочу выиграть свой второй трофей с «Челси», — цитирует форварда Daily Mail.
Финальная игра Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский». Победитель получит прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и разыграет с обладателем кубка чемпионов Суперкубок УЕФА.
«Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы
- 21 мая 2019
-
03:30
-
03:12
-
03:00
-
02:38
-
02:15
-
01:47
-
01:41
-
01:28
-
00:56
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:23
-
00:16
- 20 мая 2019
-
23:58
-
23:21
-
23:16
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:14
-
20:51
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:56
Партнерский контент