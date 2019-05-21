Жиру – о финале ЛЕ с «Арсеналом»: теперь во мне течёт синяя кровь

Нападающий «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с «Арсеналом», за который форвард выступал ранее.

«Мне нравится играть против бывших команд, но чувства нужно будет оставить в стороне. Я наслаждался пребыванием в этой команде, это большая часть карьеры. Мой первый английский клуб, который навсегда будет особенным для меня, но теперь чувствую, что во мне течёт синяя кровь. Как и в сборной, синий цвет мне подходит. Хочу выиграть свой второй трофей с «Челси», — цитирует форварда Daily Mail.

Финальная игра Лиги Европы состоится 29 мая в Баку на стадионе «Олимпийский». Победитель получит прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон и разыграет с обладателем кубка чемпионов Суперкубок УЕФА.