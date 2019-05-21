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Тотти вошёл в Зал славы итальянского футбола

Тотти вошёл в Зал славы итальянского футбола
Футбол / Италия 0

Легендарный экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти вошёл в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт «Ромы». Он стал лишь третьим представителем римского клуба. Ранее подобной чести удостаивались Амедео Амадеи и Гипо Виани.

«Это прекрасный день для меня. Я очень благодарен всем, кто посчитал меня достойным такой чести. Думаю, что решающую роль сыграло то, что я стал чемпионом мира в 2006 году», — отметил Тотти.

Тотти, работающий в системе римского клуба, является чемпионом Италии, также в его активе 9 серебряных медалей. На его счету два Кубка Италии и два Суперкубка. В составе национальной команды он стал вице-чемпионом Европы – 2000 и чемпионом мира – 2006. Дважды Франческо признавался футболистом года в Италии.

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