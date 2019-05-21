Зинченко опубликовал фото со всеми трофеями «Манчестер Сити» в сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поблагодарил за поддержку.

«Это был удивительный сезон для нас. Я бы хотел сказать спасибо за большую поддержку! Я люблю всех вас», — подписал Зинченко фото в своём «инстаграме» со всеми трофеями клуба.

«Манчестер Сити» — первая английская мужская команда, выигравшая три домашних турнира в одном сезоне. В 2007 году женская команда лондонского «Арсенала» стала победителем АПЛ, Кубка АПЛ и Кубка Англии.

Во встрече за Суперкубок Англии в 2019 году встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Обычно в матче за Суперкубок принимают участие чемпион Премьер-лиги и победитель Кубка страны, но оба турнира выиграла команда Хосепа Гвардиолы. Таким образом, право побороться с «горожанами» за трофей получил «Ливерпуль», завершивший сезон на втором месте в чемпионате.