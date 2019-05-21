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Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index

Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.

Второе место занял полузащитник «Динамо» Артур Юсупов (398), который забил гол в матче с «Енисеем» (2:2). Тройку лучших замкнул полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо (382), забивший победный гол во встрече с «Крыльями Советов» (2:1).

Первое место в общем зачёте занимает защитник ЦСКА Марио Фернандес, имеющий в активе 304 очка. Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (302) — на втором месте в таблице. На третьем месте хавбек ЦСКА Никола Влашич (300).

Ал. Миранчук — лучший игрок 28-го тура РПЛ по версии InStat Index
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