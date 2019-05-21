Жемалетдинов — лучший игрок 29-го тура РПЛ по версии InStat Index
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим футболистом 29-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 413 очков за свои действия во время выездного матча с «Уралом» (2:2). В этой встрече хавбек отметился одной результативной передачей.
Второе место занял полузащитник «Динамо» Артур Юсупов (398), который забил гол в матче с «Енисеем» (2:2). Тройку лучших замкнул полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо (382), забивший победный гол во встрече с «Крыльями Советов» (2:1).
Первое место в общем зачёте занимает защитник ЦСКА Марио Фернандес, имеющий в активе 304 очка. Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (302) — на втором месте в таблице. На третьем месте хавбек ЦСКА Никола Влашич (300).
Ал. Миранчук — лучший игрок 28-го тура РПЛ по версии InStat Index
- 21 мая 2019
-
07:10
-
06:38
-
05:59
-
05:48
-
04:37
-
04:10
-
03:51
-
03:30
-
03:12
-
03:00
-
02:38
-
02:15
-
01:47
-
01:41
-
01:28
-
00:56
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:23
-
00:16
- 20 мая 2019
-
23:58
-
23:21
-
23:16
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:14
-
20:51
-
20:38
Партнерский контент