С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил согласием на предложение «Ювентуса» возглавить туринский клуб. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Помимо Индзаги, руководство «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Маурицио Сарри. «Челси» планирует уволить Сарри, чтобы назначить на этот пост легенду клуба Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, ранее туринцы объявили об уходе Массимилиано Аллегри. Итальянец возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где проигрывали испанским грандам – «Барселоне» в 2015 году (1:3) и «Реалу» в 2017-м (1:4).

В нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира бьянконери добрались до 1/4 финала, где уступили «Аяксу» (1:1 и 1:2). В Серии А команда за два тура до окончания сезона опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 13 очков.