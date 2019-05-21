Мораес: гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал своё решение выступать за сборную Украины.
«Я спел гимн в матче с «Зарей». На тот момент уже принял решение получить украинский паспорт. С другой стороны еще не знал, буду ли игроком сборной, пригласит ли меня Шевченко. Гимн Украины слушал каждую неделю и пытался повторять. Чувствую себя прекрасно, когда пою его.
Играть за сборную Украины – невероятно сложное решение. Думал об этом в течение года, это не решалось за один день. Я давно играю за украинские клубы. Я и моя семья очень любим Украину. У меня было много возможностей уехать, сменить клуб, но из-за нашей любви к Украине мы решили остаться здесь. Я прекрасно видел, как работает Шевченко, какую команду он строит. Понял – такую возможность нельзя терять. Первые разговоры с Шевченко были еще тогда, когда я играл в «Динамо». Но это не были личные приглашения.
В сборной меня прекрасно встретили. Бойко так же вел себя дружелюбно, никаких конфликтов не было. Чувствовал себя ужасно после жалоб федераций Португалии и Люксембурга. Так долго думал, играть ли за Украину, а тут такая ситуация. С самого начала я хотел помочь сборной, а могло получиться наоборот. Трудно было дождаться решения, постоянно думал о том, что из-за меня Украина может понести серьезный ущерб. Со мной постоянно контактировала федерация. Шевченко тоже звонил и уверял, что все будет хорошо. Счастлив, что финал этой истории положительный», – сказал Мораес в эфире программы «Профутбол».
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