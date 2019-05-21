Батистута может возглавить «Мидлсбро»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута намерен начать тренерскую карьеру, сообщает Hartlepool Mail.



По информации источника, 50-летний аргентинец в прошлом году получил тренерскую лицензию и может возглавить «Мидлсбро». Ранее пост наставника «Мидлсбро» покинул Тони Пулис. Отмечается, что в услугах Батистуты заинтересованы и другие клубы Чемпионшипа. Фаворитом в борьбе за должность главного тренера «Мидлсбро» является бывший защитник команды и сборной Англии Джонатан Вудгейт. Последним местом работы Батистуты был пост технического директора сборной Аргентины.



Батистута выступал в составе «Ривер Плейт», «Боки Хуниорс», «Фиорентины», «Ромы», «Интера» и других клубов. Также он играл за сборную Аргентины с 1991 по 2002 год. Батистута завершил карьеру игрока в 2005 году.