Эмери: Мбаппе хотел уйти в «Реал», но мы заставили его остаться в «ПСЖ»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери, ранее возглавлявший «Пари Сен-Жермен», отметил, что нападающий парижской команды Килиан Мбаппе хотел уйти в мадридский «Реал» в прошлом сезоне.
«В какой-то момент мы все надавили на него в „ПСЖ“. Я даже говорил с ним и его отцом, убеждал остаться. Мбаппе хотел уйти в „Реал“, а также имел шанс попасть в „Барселону“, он он хотел именно в Мадрид. Все вместе мы убедили его в перспективности „ПСЖ“ и заставили его остаться. Нам пришлось заплатить, но это было необходимо», — приводит слова Эмери Cadena Ser.
Мбаппе выступает в составе «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 28 матчах за парижан во французской Лиге 1, забил 32 гола и отдал 11 результативных передач. Кроме того, Мбаппе является чемпионом мира в составе сборной Франции.
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