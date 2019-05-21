«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Фелиша £ 105 млн

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» начали переговоры с «Бенфикой» по поводу трансфера полузащитника Жоау Фелиша. Как сообщает Record, английский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока £ 105 млн (около € 120 млн).
В то же время «Атлетико» в настоящее время ищет замену нападающему Антуану Гризманну, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона сезона.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Бенфика» согласовала новый контракт с нападающим, который является трансферной целью целого ряда европейских топ-клубов
В нынешнем сезоне Фелиш принял участие в 24 матчах португальской Примейры, в которых отметился 13 голами. Была информация, что в контракте Фелиша прописаны отступные в размере € 120 млн, которые руководство «Бенфики» хотело бы увеличить до € 200 млн.
- 21 мая 2019
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