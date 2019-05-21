Асамоа Гьян объявил о завершении карьеры в сборной Ганы

Нападающий Асамоа Гьян в своём «инстаграме» объявил о завершении карьеры в национальной команде Ганы.



Причиной завершения международной карьеры стали травмы 33-летнего футболиста, а также решение главного тренера сборной Ганы назначить нового капитана на Кубок африканских наций 2019 года. При этом Гьян отметил, что продолжит помогать Гане в других сферах, в том числе и в бизнесе.



Гьян выступал в составе национальной команды Ганы с 2003 года. Вместе со сборной игрок дважды становился серебряным призёром Кубка африканский наций и один раз занял третье место. На клубном уровне Гьян выступал за такие клубы, как «Удинезе», «Ренн», «Аль-Айн», «Шанхай СИПГ» и другие команды. На данный момент он защищает цвета турецкого «Кайсериспора».