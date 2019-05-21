Футболистка «Енисея» — о поражении в игре с «Локомотивом»: чувствую себя в говне

Футболистка женского «Енисея» Екатерина Дмитренко после матча чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:3) раскритиковала красноярскую команду.



«Чувствую себя в говне. Буду говорить честно и прямо — обосрались. Ещё раз обосрались. Мы ничем не отличаемся — у нас две ноги, две руки. Просто нужно забивать свои моменты и всё. И тогда начнём выигрывать, наверное. Я не знаю. Защищаться на протяжении 90 минут невозможно», — сказал Дмитренко в интервью клубной пресс-службе.

Видео доступно на странице женской команды «Енисея» в «Твиттере».

После 7 туров женская команда «Енисея» занимает последнее, 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 4 очка. Лидером соревнований на данный момент является московский ЦСКА, набравший 19 очков в 7 матчах.