Семшов: некоторые предрекали «Арсеналу» стыковые матчи

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов ответил на вопрос, мог ли он предположить, что тульская команда в весенней части сезона выдаст серию из 11 матчей без поражений.
«Наверное, никто не мог этого представить. И всё же наши футболисты способны на такие результаты, не только на 11-матчевую серию, но и на большее. Потеря очков в начале чемпионата откинула команду перед весенним отрезком сезона. Некоторые нам даже предрекали стыковые матчи. Но мы все вместе хорошо потрудились в зимний период. Результаты «Арсенала» — итог работы на сборах. Ребята получают удовольствие не только от счета на табло, но и от игры. У нас отличная атмосфера в команде, игроки друг за друга горой. Если кто-то пропускает матч из-за травмы или дисквалификации, другой выходит и успешно меняет на поле. Это говорит о том, что коллективный дух присутствует в команде.
Можно ли сказать, что победа над ЦСКА задала тон всему весеннему этапу чемпионата? Безусловно, первый матч, будь то начало или продолжение сезона, очень важен для психологии игроков и команды в целом. Победа над авторитетным ЦСКА вдохновила ребят. Нас хорошо приняли в Грозном, чувствовали себя как дома. Наше руководство благодарило клуб «Ахмат» за радушный приём», — цитирует Семшова пресс-служба «канониров».
- 21 мая 2019
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