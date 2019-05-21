Полузащитник «Бенфики» неудачно открыл шампанское, празднуя чемпионство

Полузащитник «Бенфики» Габриэл Аппелт Пирес во время празднования чемпионского титула неудачно открыл бутылку шампанского. Бразильский футболист открыл бутылку таким образом, что шампанское полилось в лицо его одноклубнику вратарю Одиссеасу Влаходимосу.

Видео доступно в «инстаграме» португальской команды.

«Бенфика», набрав 87 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице португальской Примейры. «Орлы» на два очка опередили «Порту», который в 34-м туре обыграл «Спортинг» со счётом 2:1.



Лучшим бомбардиром чемпионата стал 27-летний швейцарский нападающий «Бенфики» Сеферович, который забил 23 гола. «Бенфика» в 37-й раз в своей истории стала чемпионом Португалии, что является национальным рекордом.