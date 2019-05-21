Полузащитник «Бенфики» неудачно открыл шампанское, празднуя чемпионство
Полузащитник «Бенфики» Габриэл Аппелт Пирес во время празднования чемпионского титула неудачно открыл бутылку шампанского. Бразильский футболист открыл бутылку таким образом, что шампанское полилось в лицо его одноклубнику вратарю Одиссеасу Влаходимосу.
Видео доступно в «инстаграме» португальской команды.
«Бенфика», набрав 87 очков, финишировала на первом месте в турнирной таблице португальской Примейры. «Орлы» на два очка опередили «Порту», который в 34-м туре обыграл «Спортинг» со счётом 2:1.
Лучшим бомбардиром чемпионата стал 27-летний швейцарский нападающий «Бенфики» Сеферович, который забил 23 гола. «Бенфика» в 37-й раз в своей истории стала чемпионом Португалии, что является национальным рекордом.
«Бенфика» разгромила «Санта-Клару» и в 37-й раз стала чемпионом Португалии
- 21 мая 2019
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