Источник: Эриксен будет представлен в качестве игрока «Реала» после финала ЛЧ

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен будет официально представлен в качестве игрока мадридского «Реала» после финала Лиги чемпионов, сообщает El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что 27-летний датский футболист согласовал условия контракта с «Реалом». Действующее соглашение Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2020 года.
Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Эриксен перешёл в «Тоттенхэм Хотспур» летом 2013 года из «Аякса». Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В прошедшем сезоне датчанин принял участие в 35 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором 8 забитых мячей, а также отметился 12 результативными передачами.
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