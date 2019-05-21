Пёнтек: сложно поверить, что забил 30 голов в первом сезоне за пределами Польши

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек признался, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.



«Я надеюсь сыграть в Лиге чемпионов. Чувствую себя хорошо, рад, что забил в матче с „Фрозиноне“ и мы победили. Это было важно. Мы уступаем только «Интеру» и «Аталанте», так что всё возможно. Мы верим, что сможем попасть в Лигу чемпионов. Сложно поверить, что я забил 30 голов в первом сезоне за пределами Польши. Это немыслимо. Сейчас я не думаю о своём будущем, я просто сосредоточен на следующем матче. Если удастся сыграть в Лиге чемпионов, всё будет идеально», — приводит слова Пёнтека Sky Sport Italia.



Пёнтек перешёл в «Милан» из «Дженоа» в минувшее зимнее трансферное окно. 23-летний форвард заключил с новым клубом соглашение до лета 2023 года.

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