«Боруссия» Д объявила о трансфере хавбека «Хоффенхайма» Шульца
Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Хоффенхайма» Нико Шульца. Контракт с 26-летним немецким футболистом рассчитан до 30 июня 2024 года. Стороны согласились не разглашать данные о деталях сделки.
«Боруссия» — топ-клуб. Команда, играющая в футбол, который подходит мне. Я думаю, что смогу помочь команде и мы добьёмся больших успехов вместе», — отметил Шульц.
Шульц выступал в составе «Хоффенхайма» с 2017 года. В нынешнем сезоне немецкий игрок принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Ранее Шульц выступал за такие клубы, как «Герта» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Также Шульц дебютировал в составе национальной команды Германии в сентябре 2018 года.
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