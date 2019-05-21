Пятов: последние 10-15 лет «Шахтёр» показывает, что он № 1 на Украине

Вратарь «Шахтёра» Андрей Пятов рассказал о праздновании чемпионства и поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо».



«Ничего, всё хорошо, все довольны. Отметили спокойно, в семейном кругу, все вместе, персонал, и всё. В матче с «Динамо» команда должна будет доказать, что она настоящий чемпион? Это вы так раскручиваете. У нас есть тренер, который даёт установку. Уже не довлеет результат, учитывая последнюю нашу игру, где и моментов не было. Поэтому, думаю, будет более открытый футбол, но всё равно мы хотим сыграть сзади на ноль и добиться результата. А как игра будет – посмотрим.

Можно ли считать, что «Шахтёр» самый успешный клуб на Украине? За последние, наверное, 10-15 лет — конечно. Что показывает уровень команды – это её достижения. Последние 10-15 лет «Шахтёр» показывает, что он действительно клуб № 1 на Украине», — цитирует Пятова Tribuna.