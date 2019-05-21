Геркус поздравил «Краснодар» с попаданием в зону Лиги чемпионов

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поздравил «Краснодар» с завоеванием путёвки в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
«Я поздравляю команду Сергея Галицкого с большим успехом — с попаданием в зону Лиги чемпионов. Лига чемпионов — это лучшее, что есть в клубном футболе. И такая команда, как «Краснодар», максимально заслуживает быть причастна к этому турниру», — написал Геркус в «Инстаграме».
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Краснодар» занимает третье место. За тур до завершения чемпионата Росси «быки» опережают ближайшего преследователя в лице «Спартака» на 4 очка. Команда Мурада Мусаева имеет шанс получить прямое место в групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого «Краснодару» необходимо набрать больше очков в домашней игре последнего тура РПЛ с «Рубином», нежели «Локомотиву» в своём матче с «Уфой» (также дома).
- 21 мая 2019
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