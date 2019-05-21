Forbes включил Головина в список самых успешных россиян до 30 лет

Российская редакция издания Forbes опубликовала ежегодный рейтинг «30 до 30», в который включены граждане России, не достигшие 30 лет, которые стали наиболее успешными и известными в своей сфере деятельности.
В категории «Спорт и киберспорт» отметился полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, а также хоккеист, игрок ЦСКА и национальной команды России Кирилл Капризов.
В списки номинантов на победу в данной категории значились боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, фигуристка Алина Загитова, лыжник Александр Большунов, теннисист Карен Хачанов, боксёр Мурат Гассиев, баскетболист Дмитрий Кулагин и прыгунья в высоту Мария Ласицкене.
22-летний Головин перешёл в «Монако» летом прошлого года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн.
- 21 мая 2019
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