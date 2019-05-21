Омбудсмен Москвы навестит Кокорина, чтобы узнать о состоянии его колена
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что собирается навестить нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО 24 мая.
«В пятницу еду к мальчикам — Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина», — приводит слова Потяевой «Р-Спорт».
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
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