Омбудсмен Москвы навестит Кокорина, чтобы узнать о состоянии его колена

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что собирается навестить нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО 24 мая.



«В пятницу еду к мальчикам — Кокорину и Мамаеву. Меня интересует, как проводится лечение ноги Александра Кокорина», — приводит слова Потяевой «Р-Спорт».



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву