В РПЛ рассказали, какие клубы получили лицензию УЕФА

Заместитель начальника отдела безопасности РПЛ Александр Сафонов рассказал о прошедшей процедуре лицензирования клубов.

«Состоялось процедура лицензирования футбольных клубов РПЛ и ФНЛ. Всего было подано 44 заявки. Не прошли лицензирование 10 клубов, среди них представители ПФЛ, которые планировали выйти в ФНЛ. Все клубы РПЛ лицензирование прошли, без каких-либо серьёзных замечаний. Лицензию УЕФА получили „Зенит“, „Локомотив“, „Краснодар“, ЦСКА, „Спартак“, „Арсенал“, „Урал“, „Динамо“ и „Рубин“. Последние два клуба изначально понимали, что выступать в еврокубках не будут, но на всякий случай заявку подали.

Во всех клубах, кому заявку не удовлетворили, есть проблемы с утверждением бюджета на следующий сезон. В ПФЛ первенство заканчивается только в июне, а бюджет корректируется в зависимости от места, которое займёт команда», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.