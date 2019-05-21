Фанаты «Интера» требуют отставки Спаллетти
Болельщики «Интера» призывают руководство клуба немедленно уволить главного тренера миланской команды Лучано Спаллетти. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, фанаты недовольны работой 60-летнего специалиста и запустили в различных социальных сетях хэштег #SpallettiOut.
Напомним, что Спаллетти возглавляет «Интер» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне миланская команда за тур до окончания сезона в чемпионате Италии располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.
В последнем туре подопечные Спаллетти потерпели разгромное поражение от «Наполи» со счётом 1:4, что вызвало бурное недовольство болельщиков «Интера».
Турнирную таблицу итальянской Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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