Фанаты «Интера» требуют отставки Спаллетти

Болельщики «Интера» призывают руководство клуба немедленно уволить главного тренера миланской команды Лучано Спаллетти. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, фанаты недовольны работой 60-летнего специалиста и запустили в различных социальных сетях хэштег #SpallettiOut.

Напомним, что Спаллетти возглавляет «Интер» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне миланская команда за тур до окончания сезона в чемпионате Италии располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.



В последнем туре подопечные Спаллетти потерпели разгромное поражение от «Наполи» со счётом 1:4, что вызвало бурное недовольство болельщиков «Интера».

Турнирную таблицу итальянской Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».