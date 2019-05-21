«Арсенал»: Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы в Баку

«Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление об участии полузащитника команды Генриха Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы с «Челси» в Баку.
«Мы с разочарованием сообщаем, что Генрих Мхитарян не поедет с командой на финал Лиги Европы с „Челси“. Мы тщательно изучили все варианты участия Генриха в матче, но после обсуждения этого вопроса с Мхитаряном и его семьёй решили, что ему лучше не ехать на финал с командой.
Мы написали письмо в УЕФА и выразили глубокую обеспокоенность по поводу этой ситуации. Мхитарян был ключевым игроком для нас, поэтому это большая потеря для „Арсенала“ в финале. Нам также очень грустно, что игрок пропустит финал крупного европейского турнира при таких обстоятельствах. Такое редко случается в карьере футболиста. Мхитарян продолжит участвовать в подготовке „Арсенала“ к финалу Лиги Европы, пока команда не уедет в Баку», — говорится в заявлении «Арсенала».
Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.
- 21 мая 2019
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