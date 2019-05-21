Щенсны: Рэмси прислушался ко мне, приняв предложение «Ювентуса», я помогу ему

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны отметил, что поможет полузащитнику Аарону Рэмси с адаптацией в туринском клубе.
«У нас работают лучшие физиотерапевты в мире, они помогут Аарону восстановиться после травмы. Думаю, он станет отличным игроком для „Ювентуса“. Рэмси — хороший полузащитник, который отлично читает игру, забивает много голов и делает много передач. Когда он в хорошей форме, он один из лучших. Думаю, он поможет „Ювентусу“ достичь успехов.
Рэмси спрашивал у меня, что случилось с Аллегри, хотя он в любом случае начал бы работать с новым тренером. Мы разговаривали друг с другом пару раз, прежде чем он подписал контракт с „Ювентусом“. Он попросил у меня совета. Я сказал: „Всё очень просто. Если тебе звонят из “Ювентуса», всё, что ты можешь ответить, — «да». Так и произошло. Аарон прислушался ко мне.
У него было пять месяцев на подготовку к переезду в другую страну. Когда он пришёл ко мне на ужин, он уже знал по-итальянски больше, чем просто «привет». Он понял меня, и это уже хороший задел для дальнейшей работы. Я позабочусь об остальном, помогу ему», — приводит слова Щенсны La Gazzetta dello Sport.
- 21 мая 2019
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