Представители «Монако» и «Санкт-Паули» выступят на конференции MARSPO в Москве

IV Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO пройдёт в Москве 30 и 31 мая. В этом году MARSPO пройдёт на новой ультрасовременной площадке SAP Digital Space. Подтверждая статус главной коммуникационной площадки для специалистов по спортивному бизнесу в России, MARSPO соберёт на своей площадке более 800 ключевых участников спортивного сообщества. Среди них: руководители спортивных лиг и федераций, топ-менеджеры и специалисты профессиональных спортивных клубов, представители федеральных и региональных органов власти, руководители и специалисты агентств спортивного маркетинга и коммуникационных агентств, представители брендов, топ-менеджеры и специалисты букмекерских компаний, управляющие спортивных сооружений, организаторы спортивных турниров, представители профильных учебных заведений и другие.



Зарубежные спикеры конференции:



— Жули Ферре Надаль, ФК «Монако», директор по маркетингу и продажам



— Дирк Шлюнц, ФК «Санкт-Паули», коммерческий директор



— Кристофер Гудакер, DEL — Немецкая хоккейная лига, главный операционный директор



— Нир Бен-Лави, HYPE Sports Innovation, управляющий инвестор



— Кимон Стефос, Баскетбольная Евролига, директор по корпоративному партнёрству и лицензированию



— Томас Яблонка, Jablonka Marketing & Sponsor Consulting, владелец



— Даниэль Серехидо, LaLiga Россия и Беларусь, директор по развитию бизнеса



— Федерико Вайнер, SAP, глава направления Entertainment



Ключевые темы:



• Популяризация и коммерческие источники доходов спортивных федераций, клубов и лиг: где находится и куда идёт российский спорт?



• Среда обитания: маркетинг профессиональных и любительских спортивных лиг;



• Персональные коммуникации с болельщиками: the right message to the right person at the right time;



• Российский спорт в digital-среде: исследование активности футбольных, хоккейных, баскетбольных и волейбольных клубов;



• Спонсорство в российском спорте. Методики оценки эффективности;



• Как эффективно выстраивать работу с различными сегментами аудитории болельщиков?



• Эффективность спонсорских контрактов в российском спорте: взгляд букмекерских компаний;



• Спортивный медиаконтент, медиаправа и трансляции в России: настоящее и будущее.