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Представители «Монако» и «Санкт-Паули» выступят на конференции MARSPO в Москве

Представители «Монако» и «Санкт-Паули» выступят на конференции MARSPO в Москве
Футбол / Германия 0

IV Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO пройдёт в Москве 30 и 31 мая. В этом году MARSPO пройдёт на новой ультрасовременной площадке SAP Digital Space. Подтверждая статус главной коммуникационной площадки для специалистов по спортивному бизнесу в России, MARSPO соберёт на своей площадке более 800 ключевых участников спортивного сообщества. Среди них: руководители спортивных лиг и федераций, топ-менеджеры и специалисты профессиональных спортивных клубов, представители федеральных и региональных органов власти, руководители и специалисты агентств спортивного маркетинга и коммуникационных агентств, представители брендов, топ-менеджеры и специалисты букмекерских компаний, управляющие спортивных сооружений, организаторы спортивных турниров, представители профильных учебных заведений и другие.

Зарубежные спикеры конференции:

— Жули Ферре Надаль, ФК «Монако», директор по маркетингу и продажам

— Дирк Шлюнц, ФК «Санкт-Паули», коммерческий директор

— Кристофер Гудакер, DEL — Немецкая хоккейная лига, главный операционный директор

— Нир Бен-Лави, HYPE Sports Innovation, управляющий инвестор

— Кимон Стефос, Баскетбольная Евролига, директор по корпоративному партнёрству и лицензированию

— Томас Яблонка, Jablonka Marketing & Sponsor Consulting, владелец

— Даниэль Серехидо, LaLiga Россия и Беларусь, директор по развитию бизнеса

— Федерико Вайнер, SAP, глава направления Entertainment

Ключевые темы:

• Популяризация и коммерческие источники доходов спортивных федераций, клубов и лиг: где находится и куда идёт российский спорт?

• Среда обитания: маркетинг профессиональных и любительских спортивных лиг;

• Персональные коммуникации с болельщиками: the right message to the right person at the right time;

• Российский спорт в digital-среде: исследование активности футбольных, хоккейных, баскетбольных и волейбольных клубов;

• Спонсорство в российском спорте. Методики оценки эффективности;

• Как эффективно выстраивать работу с различными сегментами аудитории болельщиков?

• Эффективность спонсорских контрактов в российском спорте: взгляд букмекерских компаний;

• Спортивный медиаконтент, медиаправа и трансляции в России: настоящее и будущее.

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