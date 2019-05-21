А. Силва объявил об уходе из «Севильи».

Нападающий «Милана» Андре Силва, который выступал за «Севилью» в прошедшем сезоне на правах аренды, в социальной сети объявил об уходе из стана испанского клуба.



«Очередной сезон закончен, хочу поблагодарить „Севилье“ за ​​невероятный приём. Мне очень понравилась и команда и город. Я надеюсь, что скоро у меня будут хорошие новости», – написал португальский футболист в «инстаграме».



Форвард перешёл в «Милан» из «Порту» летом 2017 года, однако после неудачного первого сезона в Италии россонери отправили его в аренду в «Севилью». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Силва принял участие в 23 матчах, в которых отметился девятью голами. Начиная с октября игрок отличился в чемпионате лишь дважды.

СМИ: «Севилья» не станет выкупать у «Милана» Андре Силву